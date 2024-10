Tragedia sulla strada: tre giovani tifosi del Foggia perdono la vita in un incidente. Il più giovane aveva 13 anni

Una serata che avrebbe dovuto concludersi con il ritorno a casa dopo una partita di calcio si è trasformata in una tragedia per tre giovani tifosi del Foggia. Avevano appena 13, 17 e 21 anni i ragazzi deceduti in un drammatico incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di ieri nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dal capoluogo lucano. I tre erano di ritorno da Potenza, dove avevano assistito alla gara del Foggia, terminata con un pareggio 1-1, valida per la nona giornata del girone C della Serie C.

L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente, causando la morte sul colpo dei tre giovani. Un altro ragazzo, che viaggiava con loro, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso tempestivamente dagli operatori del 118 “Basilicata Soccorso” e trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per eseguire i primi rilievi e mettere in sicurezza l’area. La Polizia Stradale sta indagando sulla dinamica dello scontro, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, che cercherà di fare chiarezza sulle cause dell’incidente, ancora da accertare.

La notizia della tragedia ha sconvolto la città di Foggia e l’intera comunità calcistica. La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha espresso il dolore e la vicinanza dell’amministrazione e della cittadinanza ai familiari delle vittime: «È una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città intera si stringe attorno ai familiari e agli amici dei ragazzi scomparsi, in questo momento di immenso dolore».

Il Foggia Calcio, in un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita dei tre giovani tifosi, definendoli “angeli rossoneri” e dedicando loro un pensiero speciale: “Il nostro cuore è spezzato. Oggi non abbiamo perso solo dei tifosi, ma dei giovani che amavano questi colori. Riposate in pace”.

L’intera comunità sportiva italiana si è unita al dolore della città, con numerosi messaggi di cordoglio provenienti da altre società calcistiche e personaggi del mondo dello sport.