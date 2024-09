SANT’Oggi. Venerdì 27 settembre si celebra san Vincenzo de Paoli e Venerabile Ignazio Eustachio Capizzi

Oggi 27 settembre si celebra san Vincenzo de Paoli, nacque a Pouy (Francia) il 24 aprile 1581, da una famiglia di umili origini. Le origini contadine del ragazzo lo portarono a doversi occupare dei porci e delle greggi della famiglia, fino a quando, accortisi delle sue capacità intellettive, i genitori decisero di farlo studiare affidandolo, nel 1595, ad un collegio di francescani, l’Ecole des Cordeliers, di Dax. Vincenzo vi rimase tre anni frequentando con successo i corsi di grammatica e latino. Fu per i suoi compagni un esempio di generosità, tanto che dopo un breve periodo di tempo, il signor de Comet, un amico di famiglia, gli chiese di diventare tutore dei figli. Da lì a poco, manifestò il desiderio di diventare sacerdote. Ricevuta la tonsura e gli ordini minori nel 1596 studiò teologia a Tolosa e il 23 settembre 1600, non ancora terminati gli studi, fu ordinato sacerdote. Lo stesso anno dell’ordinazione si fece largo per ottenere, nella sua diocesi, un beneficio ecclesiastico e con l’appoggio del signor de Comet fu nominato parroco di Tilh, ma dovette rinunciarvi per dedicarsi allo studio perché la stessa nomina era già in possesso di un altro prete che gli contestò la legittimità di quel beneficio. Nel 1604 terminò gli studi acquisendo il grado di baccelliere. Vincenzo visse, nel 1609, durante il soggiorno a Parigi, una delle umiliazioni più dura della sua vita, l’accusa di furto, a cui reagì con grande virtù ed umiltà. In quell’occasione conobbe il cardinale Pierre de Bérulle, personaggio di spicco della spiritualità francese di quel tempo che, pochi anni dopo Vincenzo scelse come suo direttore spirituale. Nel 1612 il Bérulle, dovendo trovare un curato per la parrocchia di Clichy, alla periferia di Parigi propose l’incarico a Vincenzo che accettò con gran entusiasmo. Prese possesso della parrocchia il 2 maggio dello stesso anno. L’anno successivo il cardinale Bérulle lo invitò a lasciare Clichy per entrare, come precettore, in una delle più illustri famiglie di Francia: i Gondi, famiglia di banchieri fiorentini che avevano fatto fortuna con Caterina de Medici. Vincenzo accettò il nuovo incarico anche se mantenne la cura della parrocchia di Clichy fino al 1626, in segno di riconoscenza per i suoi favori spirituali, i Gondi lo nominarono cappellano dei loro feudi. Finalmente si realizzava il suo sogno tanto ambito: una carica ecclesiastica presso la nobiltà francese che gli assicurasse una vita agiata e senza problemi. Nel 1617 è nominato parroco a Chatillon-les-Dombes, vicino a Lione e, il 20 agosto dello stesso anno, fondò la prima Compagnia della Carità, un gruppo di signore che si misero insieme per l’assistenza delle famiglie povere attraverso la visita personale a domicilio. In seguito, fu nominato Cappellano generale delle galere di Francia e in tale veste svolse un’opera continua e preziosa di assistenza per i condannati. È del 1625 la fondazione della Congregazione della Missione, l’opera che riuniva un gruppo di sacerdoti e che si proponeva la predicazione della fede tra i poveri e nelle campagne. La Congregazione prendeva fissa dimora a Parigi nel 1632 nel grande Priorato di San Lazzaro e si diffuse in molte parti dell’Europa, occupandosi anche della formazione del clero. Del 1633 fu ancora la creazione delle Figlie della Carità con la collaborazione di santa Luisa de Marillac, che assunsero il compito di sostenere l’attività delle Compagnie della Carità. Erano suore non più chiuse nei conventi, ma sparse nel mondo a servizio dei poveri ovunque si trovassero. Vincenzo muore, le sue ultime parole furono: «Gesù», era seduto su una sedia, vicino al fuoco come in attesa di qualcuno. Morì il 27 settembre 1660.