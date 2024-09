Forino (AV): Prestigiosa nomina per Suor Daniela Del Gaudio, nuovo Consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede presso la Santa Sede in Vaticano

Suor Daniela Del Gaudio perla d’ Irpinia e della Città di Forino. Così potremo definire la stessa che continua a regalare soddisfazioni alla sua Forino , così come avvenuto Il 23 settembre 2024 allorquando è stata resa pubblica la sua nomina a Consultore del Dicastero della Dottrina della Fede. La facoltà gioisce infatti con questa “sua” docente per questo prestigioso incarico. Un incarico indubbiamente meritato per la qualità del lavoro profuso dalla professoressa. Ella nella comunità accademica del Seraphicum ha sempre avuto ed ha un ruolo centrale per la docenza e la ricerca. Molto apprezzata è la sua carica di coordinatrice della Cattedra Mulieris Dignitatem. Già direttrice dell’Osservatorio sulle apparizioni e i fenomeni mistici della Pami (Pontificia Academia Mariana Internationalis) e docente di mariologia in vari atenei pontifici, applica e definisce le nuove Norme del Dicastero dottrina della fede con assoluta osservanza e austerità soprattutto nel modo di affrontare miracoli ed apparizioni tanto da meritarsi l’ appellativo di

” IRON NUN VATICANA”.

Ma ovviamente il suo ” mestiere ” è proprio quello di dubitare, smascherare le Bugie dei falsi veggenti e dei dubitativi miracoli. Un ruolo che Suor Daniela Del Gaudio continuerà a portare avanti con convinzione e caparbietà, come quello appena assegnato di Consultore del Dicastero della Dottrina della Fede. Ad Majora. Daniele Biondi