SANT’Oggi. Venerdì 15 la chiesa celebra san Pietro González, beato Cesare de Bus e Venerabile Thomas Byles

15 aprile: Venerabile Thomas Byles(Thomas Roussel Davids Byles), nacque a Leeds (Inghilterra) il 26 febbraio 1870, dal reverendo Alfred Holden Byles, ministro congregazionista, e Louisa Davids. Fu primo di sette figli. Crebbe in una famiglia protestante. Frequentò il Leamington College di Warwickshire e la Rossal School di Rossall a Fleetwood (Lancashire). Tra il 1885 ed il 1889 si trasferì al Balliol College di Oxford e quell’ultimo anno iniziò a studiare teologia. Nel 1894 frequentò anche un Bachelor of Arts. Ad Oxford si convertì alla religione cattolica romana, assumendo il nome di Thomas. Nel 1899 frequentò il Pontificio Collegio Beda di Roma per studiare sacerdozio. Venne ordinato sacerdote nel 1902, all’età di 32 anni, e nel 1905 fu assegnato alla parrocchia Sant’Elena, a Chipping Ongar, nella contea di Essex, dove fu per otto anni parroco. Durante il suo sacerdozio, fu invitato ad officiare il matrimonio di suo fratello William che si sarebbe dovuto tenere il 20 aprile 1912 a Brooklyn (New York) e per questo, con l’occasione, spinto dal padre, fece un viaggio per New York a bordo del transatlantico più grande all’epoca quale era il Titanic. Partì il 10 aprile 1912, durante il viaggio inaugurale della nave dal porto di Southampton. In quell’occasione raggiunse l’accordo con il capitano Edward Smith affinché gli fossero riservati alcuni spazi per celebrare le funzioni religiose. Il giorno precedente l’impatto, precisamente il 13 aprile, era Pasqua, e il giorno dopo, Lunedì dell’Angelo il reverendo, celebrò quella che sarebbe stata la sua ultima messa. Una signora che partecipò alla funzione e che riuscì a salvarsi ricordò come nell’omelia don Thomas avesse parlato del «naufragio spirituale che tutti ci minaccia» e della necessità, dunque, di «aderire alla fede come a un salvagente». Parole rivelatesi certamente profetiche. In quella stessa notte, avvenne ciò che ingegneri e capitani di grande prestigio non avevano previsto, perché lo giudicavano impossibile: la parte sommersa di un iceberg tranciò il Titanic sotto la linea di galleggiamento. A nulla servirono i decantati compartimenti stagni e gli acciai più avanzati. La mattina del 14 aprile 1912, celebrò la Santa Messa in occasione della Domenica in Albis, per i passeggeri di seconda e terza classe. Quando quella sera la nave urtò contro l’iceberg, egli stava camminando sul ponte superiore mentre pregava, tenendo in mano il suo breviario. Sono molte le testimonianze, raccolte tra i superstiti, sulle ultime ore del sacerdote: resosi conto della tragicità della situazione, Thomas si impose la massima calma e si diede da fare con l’equipaggio perché l’imbarco nelle poche scialuppe avvenisse con ordine e rispettando il precetto del «prima le donne e i bambini» e poi i più giovani tra gli uomini. Secondo i racconti di alcuni dei superstiti sembrerebbe che Thomas per ben due volte rifiutò un posto su una scialuppa di salvataggio: «Quando iniziò lo scontro usciti dalle nostre cabine per vedere cosa fosse successo, lo vedemmo lungo il corridoio, con la mano alzata. Ci disse di stare calmi, dopodiché andò a dare la benedizione e l’assoluzione. Tutti noi fummo colpiti dal suo assoluto auto controllo. Iniziò la recita del rosario. Tutti pregavano, senza distinzione di religione. Come chiese di pregare, tutti lo fecero, sia cattolici che non». Durante l’affondamento, aiutò centinaia di persone a trovare delle scialuppe di salvataggio, ma egli stesso avendone l’occasione, per ben due volte rifiutò il posto sulla scialuppa. Nelle fasi finali dell’affondamento egli scelse di cedere il suo posto ad altri e di rimanere sulla nave per pregare, confessare e sostenere le altre vittime che erano rimasti intrappolati sulla poppa della nave, in assenza di scialuppe, dando poi loro l’assoluzione. Il suo corpo, se recuperato, non fu mai identificato. A bordo del transatlantico inabissato nelle gelide acque del Nord Atlantico, oltre a Thomas, vi erano altri due sacerdoti che donarono la loro vita in un eroico sacrificio: padre Juozas Montvila, sacerdote della Lituania e padre Joseph Peruschitz, sacerdote benedettino tedesco. Morì nell’Oceano Atlantico il 15 aprile 1912.