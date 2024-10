SANT’Oggi. Martedì 8 ottobre la chiesa celebra santa Pelagia di Antiochia, santa Reparata di Cesarea e sant’Ugo da Genova

8 ottobre: sant’Ugo da Genova (al secolo Ugo Canefri), nacque ad Alessandria verso il 1168, dalla nobile famiglia dei conti Canefri, signori di Gamondio, Fresonara e Borgo Rovereto. Entrò, in giovane età, nell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri e si distinse presto per il servizio della carità a favore dei bisognosi, dei ricoverati negli ospedali e dei pellegrini. Fu cappellano dell’Ordine religioso e cavalleresco di San Giovanni di Gerusalemme (i quali cambiarono il nome in Cavalieri di Malta solo nel 1420, con la fondazione del nuovo ordine) fondato un secolo prima con intenti soprattutto militari, per combattere contro gli infedeli Mussulmani. In realtà i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme furono respinti dai Mussulmani e obbligati a lasciare l’Oriente, rifugiandosi prima nell’isola di Rodi, poi in quella di Malta. Il ben noto Ordine dei Cavalieri di Malta ebbe origine da questa emigrazione, nell’isola mediterranea, degli antichi combattenti cristiani. Come cappellano della Commenda genovese, Ugo non impugnò mai armi di difesa e di offesa, e i suoi combattimenti si svolsero soprattutto sotto il vessillo fiammante della carità. Fu così eletto Maestro della Commenda di San Giovanni a Genova, ove esercitò con zelo i suoi uffici. A lui si attribuiscono diversi miracoli: aver cambiato l’acqua in vino; il salvataggio di un naufrago al largo delle coste genovesi; soprattutto quello di aver fatto scaturire una sorgente d’acqua dalla rupe a monte della Commenda (ora via San Ugo). Piccolo di statura, magro, con un cilicio sulla carne, Ugo era noto e caro ai genovesi anche per il suo spirito di mortificazione e per la sua grande modestia, contrastante con lo spirito di superbia del secolo, che non risparmiava neppure quei Cavalieri, quasi sempre di origine aristocratica, di cui egli era zelante cappellano. Morì l’8 ottobre 1233, a 85 anni.