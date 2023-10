SANT’Oggi. Lunedì 16 ottobre la chiesa festeggia san Gerardo Maiella, santa Margherita Maria Alacoque e santa Edvige di Andechs

16 ottobre: santa Margherita Maria Alacoque, nacque a Lauthecourt (Francia) il 22 luglio 1647, da una famiglia di ferventi cristiani. Dopo due giorni viene battezzata. All’età di 4 anni viene affidata alle cure della madrina di battesimo e va a vivere presso di lei nel castello di Corcheval. A 5 anni Margherita, pur non comprendendo a pieno il significato di quella promessa, emette il voto di castità e inizia a vivere una intensa vita di preghiera. L’11 dicembre 1655 le muore il babbo all’età di quarant’anni. Torna in famiglia; viene però affidata ad un collegio di Clarisse, dove riceve la prima comunione. Rimane presso le Clarisse solo due anni perché si ammala gravemente a tal punto da non poter nemmeno camminare. Guarisce per un voto fatto alla Vergine. In un periodo difficile per tutta la sua famiglia, Margherita impara ad accettare le ristrettezze e la sofferenza che sopporta con fortezza tenendo fissa negli occhi l’immagine di Gesù Crocifisso e rimanendo assorta davanti al Santissimo sacramento. Nel 1669, a 22 anni riceve la Cresima e aggiunge “Maria” al nome di Margherita e il 20 giugno del 1671, a 24 anni, entra, nonostante l’opposizione della famiglia che voleva per lei un matrimonio, entra nell’Ordine della Visitazione di Santa Maria (visitandine) nel monastero di Paray-le-Monial. Ammessa alla professione, il 6 novembre 1672, Margherita Maria divenne suora. Il 27 dicembre 1673 segnò per suor Margherita Maria l’inizio di un nuovo periodo della sua vita religiosa nel monastero della Visitazione, segnato da doni mistici particolari: riferì di aver avuto un’apparizione di Gesù, che le domandava una particolare devozione al suo Sacro Cuore. Margherita avrebbe avuto tali apparizioni per 17 anni, sino alla morte. Queste rivelazioni procurarono molta sofferenza e incomprensione da parte della stessa superiora per il timore che tutto fosse frutto dell’immaginazione di quella giovane monaca che spesso veniva condotta per vie straordinarie In questo periodo l’unico suo conforto e sostegno fu quello di incontrare il padre gesuita Claudio de la Colombière che, dopo averla ascoltata, comprese che si trattava di un’anima eletta. Il padre la incoraggiò e la rassicurò sulla provenienza delle sue visioni interiori e la invitò a ricevere con umiltà quanto il Signore le inviava e ad essere sempre in atteggiamento di ubbidienza e di ringraziamento, tanto da ordinarle di scrivere le sue esperienze ascetiche in un diario. Queste rivelazioni, di cui Gesù mostra a Margherita, sono certamente una iniziativa gratuita del Signore, ma è bello vedere come il Signore l’ha condotta fin da piccola rendendola pronta e capace di portare esperienze così straordinarie. In quella che viene chiamata la grande rivelazione, scrive nel diario che Gesù le aveva mostrato il suo Sacro Cuore, chiedendole che il venerdì dopo l’ottava del Corpus Domini fosse celebrata una festa per rendere culto al Sacro Cuore stesso e afferma anche di aver ricevuto da Gesù una grande promessa: a chi avrebbe ricevuto la comunione per nove mesi consecutivi, ogni primo venerdì del mese, sarebbe stato fatto il dono della penitenza finale. Esso consiste nella possibilità per il devoto di non morire in stato di peccato. Morì il 17 ottobre 1690, a 43 anni.

16 ottobre: santa Edvige di Andechs, nacque a Andechs (Germania) nel 1174, figlia del conte Bertoldo IV di Merania e della sua sposa Agnese di Rochlitz, che la mandarono presso il monastero delle benedettine di Kitzingen, in Franconia, per essere educata adeguatamente per andare in sposa, nel 1186, a Breslavia il duca di Slesia, Enrico I il Barbuto, dal 1233 anche duca di Polonia, della dinastia dei Piast. Edvige diede al duca sei figli (Boleslao, Corrado, Enrico, Agnese, Sofia e Gertrude) e lo affiancò in maniera egregia nella difficoltosa gestione del territorio, dal marito, governato, mostrando una grande capacità nel sapersi guadagnare la benevolenza della gente polacca. Inoltre, Edvige, diede esempio di grande sollecitudine nei confronti dei suoi sudditi più poveri, attraverso l’esempio, che comportò per lei anche la rinuncia alle ricchezze e alle comodità confacenti ad una donna del suo rango. Indossava spesso vestiti usati e scarpe vecchie. La santa fece erigere numerosi ospizi, in cui i meno abbienti venivano ospitati ed aiutati. La sua devozione la spinse nel 1202 a fondare il monastero cistercense di Trzebnica, dove, rimasta vedova, nel 1238, decise di trascorrere gli ultimi anni della sua esistenza terrena, divenendo monaca e vivendo in penitenza. Morì il 15 ottobre 1243.