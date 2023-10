SANT’Oggi. Giovedì 5 ottobre si festeggia san Placido Anici, santa Faustina Kowalska, beato Alberto Marvelli e beato Bartolo Longo

ottobre: beato Bartolo Longo, nacque a Latiano (Brindisi) il 10 febbraio 1841. Fin da bambino si rivelò ricco di ingegno, vivace. Per gli studi scolastici fu mandato al collegio dei Padri Scolopi a Francavilla Fontana. Completò gli studi a Lecce e a Napoli, dove conseguì la laurea in Legge all’età di 23 anni. In quegli anni, a Napoli, soprattutto nell’ambiente accademico, vi era un forte anticlericalismo. Bartolo, dopo la lettura del libro Le Vie de Jesus del filosofo francese Ernest Renan, aderì alla contestazione anticlericale: giunse ad essere sacerdote spiritista. Tormentato da irrequietezza e depressione riuscì a risollevarsi grazie ad un suo amico del liceo, il professore Vincenzo Pepe, uomo profondamente religioso, che riuscì a strappare al suo amico la promessa di rivolgersi a padre Alberto Radente, un domenicano di fede molto profonda, per confessarsi. Quando si confessò, avvenne la sua conversione che lo portò a scelte radicali. Grazie alla preghiera del Rosario riuscì a rinunciare allo spiritismo e iniziò a condannarlo e a professare la sua fede cattolica. Nel 1864 si laureò in giurisprudenza, tornò al paese natio, abbandonò la professione di avvocato, si prodigò in opere assistenziali, fece voto di castità. Grazie alla divisione patrimoniale familiare, aveva ottenuto una rendita annua di oltre 5.000 lire, una elevata somma per l’epoca, che gli consentì di sostenere periodiche spese di ammalati e bisognosi. Per seguire questa vocazione ad aiutare i bisognosi, tornò a Napoli. Qui ebbe l’incontro decisivo per la grande opera a cui era chiamato, fu, nel 1872, nella casa di santa Caterina Volpicelli con la contessa Marianna De Fusco, donna impegnata in opere caritatevoli ed assistenziali. Alla contessa, vedova di soli 27 anni, serviva un amministratore per i beni De Fusco. Nell’autunno del 1872 si recò in Valle di Pompei per rinnovare i contratti con i coloni della contessa e un giorno, vagando per quei campi, in contrada Arpaia, Bartolo sentì una voce misteriosa che gli diceva: «Se propaghi il Rosario, sarai salvo!». E subito dopo udì l’eco di una campana che suonava l’Angelus di mezzogiorno; egli allora si inginocchiò sulla nuda terra a pregare, a quel punto ebbe chiara la missione da compiere. Iniziò così a progettare la costituzione di una “pia società” intitolata al Santo Rosario, da realizzarsi proprio lì, in quella valle abbandonata. Nei tre anni successivi tornò tra i pompeiani più volte per diffondere la devozione al Santo Rosario, ma ben presto si rese conto, che a tale scopo, gli occorreva un quadro della Madonna del Rosario. Il 13 novembre1875 si recò così a Napoli per acquistarne uno, ma per puro caso incontrò padre Radente che gli suggerì di andare al Conservatorio del Rosario di Portamedina e di chiedere a suor Maria Concetta De Litala un vecchio quadro del Rosario che egli stesso le aveva affidato anni prima, ma lo sgomento fu grande: la tela era corrosa dalle tarme e logorata dal tempo. Il 13 novembre 1875, l’immagine della Madonna giunse a Pompei, su un carretto guidato dal carrettiere Angelo Tortora e altre volte adibito al trasporto di letame. Nel 1876, su proposta del vescovo di Nola Giuseppe Formisano, iniziò la campagna per costruire un Santuario a Pompei. Intorno a tale costruzione nacque una città mariana, la nuova Pompei, con tipografia, case, ospedali, posta e ufficio per il telegrafo e una stazione ferroviaria. Alla fine della sua vita visse accanto alla basilica presso i suoi bambini, in una stanza piccola e semplice, pregando il rosario quasi ininterrottamente. La contessa De Fusco morì il 9 febbraio 1924. Ciò provocò giorni di terribile sofferenza a Bartolo Longo che, per sfuggire alle possibili ritorsioni da parte degli eredi della nobildonna, si trasferì prima a Napoli, presso il nipote ingegnere, poi a Latiano. Il 23 aprile 1925, dopo molte sollecitazioni da parte dei pompeiani, Bartolo tornò a Pompei. E lo fece come quando vi era giunto per la prima volta nel 1872: senza possedere più nulla, ma stavolta trovando una città in festa ad aspettarlo. Bartolo morì poverissimo, potendo disporre soltanto del proprio lettino poiché tutto il mobilio dell’appartamento era stato inventariato e vincolato da un sequestro conservativo ottenuto contro di lui da parenti in agguato. Qui morì pronunciando le parole: «Mio unico desiderio è vedere Maria che mi ha salvato e che mi salverà dal maligno». Morì il 5 ottobre 1926, a 85 anni.