Santo Stefano del Sole in lutto: il maresciallo Adriano Picardi muore a 47 anni

L’Irpinia e l’Arma dei Carabinieri piangono la scomparsa del maresciallo Adriano Picardi, 47 anni, colpito da un malore improvviso nella sua abitazione di Santo Stefano del Sole.

Un uomo stimato, un servitore dello Stato che ha dedicato la propria vita al dovere e alla legalità.

Originario di Chiusano San Domenico, Picardi prestava servizio presso il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Napoli, dove era conosciuto per la sua professionalità, il garbo e il profondo senso di appartenenza all’Arma.

La notizia della sua morte ha scosso non solo la comunità di Santo Stefano del Sole, ma anche quella di Chiusano e tutti i colleghi del NOE e delle stazioni dell’Irpinia e del Napoletano. Innumerevoli i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, travolta da un dolore improvviso e profondo.

Il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli, ha espresso il dolore dell’intera comunità:

“Una perdita che lascia un vuoto immenso. Adriano era un uomo perbene, rispettato da tutti e legato con affetto al nostro paese.”

L’Arma dei Carabinieri si stringe attorno alla famiglia Picardi in un momento di grande tristezza.

Le esequie, che si terranno nei prossimi giorni, vedranno la partecipazione delle autorità civili e militari.

Un uomo, un carabiniere, un padre che ha servito con onore: Adriano Picardi resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

