Napoli, incendio in un capannone a Ponticelli: fumo denso e allerta alla popolazione

Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi in un capannone adibito a deposito di autoricambi in via Principe di Napoli 32, nel quartiere Ponticelli.

Le fiamme, alte e visibili da diverse zone della città, hanno sprigionato una colonna di fumo denso che ha rapidamente avvolto l’area circostante.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma al momento non risultano feriti.

In seguito alla comunicazione della Prefettura di Napoli, il Comune di Napoli ha attivato il Centro Operativo Comunale, in coordinamento con Protezione Civile, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, per monitorare la situazione e garantire assistenza alla popolazione.

Come misura precauzionale, l’amministrazione invita i cittadini a mantenere chiuse porte e finestre, soprattutto nei quartieri di Ponticelli e delle zone limitrofe, per evitare l’esposizione diretta al fumo e ad eventuali sostanze inquinanti.

La raccomandazione, in via cautelativa, è estesa anche al resto del territorio cittadino, in caso di percezione di odori o residui di combustione.

Si raccomanda inoltre di evitare la zona interessata per non intralciare le operazioni di soccorso.

L’Arpac è stata attivata per eseguire i rilievi sulla qualità dell’aria e verificare la presenza di eventuali sostanze nocive.

L’Amministrazione comunale continuerà a fornire aggiornamenti ufficiali attraverso i propri canali istituzionali.