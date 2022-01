SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV). Il De Sanctis apre i laboratori di orientamento per studenti e genitori. Tutti gli indirizzi dell’istituto impegnati nelle attività di promozione in vista della scelta della scuola secondaria

All’’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, dagli inizi di dicembre, fervono le attività di

orientamento per accompagnare le alunne e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado nell’importante scelta della scuola superiore. Le iniziative stanno riscuotendo grande successo: numerosi sono i ragazzi che partecipano ai videocolloqui e ai “De Sanctis lab”, lezioni laboratoriali nelle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi di studi; numerose sono le visualizzazioni su Facebook e Youtube delle manifestazioni dei percorsi di studi e dell’Open day realizzati in diretta streaming.

Lo scorso 15 gennaio, nel corso dell’Open day virtuale, Dirigente, docenti, alunni hanno presentato gli indirizzi liceali dello Scientifico e Scienze umane e i percorsi tecnici economici ad indirizzo Amministrazione, finanza, marketing e Turismo. Ex studenti, oggi giovani diplomati o professionisti affermati, in interviste condotte dai discenti attuali hanno lasciato la loro testimonianza sui percorsi di studi frequentati.

La manifestazione “A lezione dei classici” ad opera del Liceo Classico ha avuto come filo conduttore dei lavori prodotti dagli studenti l’idea che la cultura classica non sia anacronistica, dal momento in cui i greci e i latini hanno educato tutto il mondo occidentale alla bellezza, al pensiero, all’arte, all’etica, alla dialettica, alla politica. Gli studenti del biennio hanno mostrato come le lingue classiche abbiano contribuito all’evoluzione della lingua italiana e come da esse siano derivati termini di molte lingue europee; mentre gli studenti del triennio hanno illustrato come i grandi autori del passato “non abbiano mai smesso di insegnare” in vari settori del sapere, dalla poesia, alla politica, alla scienza, alla medicina. Alla “Giornata dell’economia” dell’Istituto tecnico economico indirizzo AFM, dopo una presentazione del piano di studi e degli sbocchi lavorativi e professionali, gli studenti sono stati i protagonisti di lavori sul ruolo delle Start up nell’economia moderna; sull’economia circolare come alternativa all’emergenza ambientale e climatica; sul concetto di risparmio. È stata, altresì, presentata una interessante indagine economica sociale sull’ Alta Irpinia post pandemia, per metterne in luce le grandi risorse che costituiscono una importante potenzialità turistica del nostro territorio. La manifestazione si è conclusa con le interviste doppie ed un esilarante “Fuori Onda”.

Le attività di orientamento continueranno con le manifestazione sia del Liceo delle Scienze applicate il 20 gennaio 2022, sia dello Scientifico e Scienze umane il 23 gennaio 2022, e con l’Open day virtuale il 22 gennaio 2022, in cui saranno presentati i percorsi liceali del classico, linguistico e Scienze applicate. “Seguire le attività di orientamento – afferma il Dirigente scolastico, prof. Gerardo Cipriano – è di fondamentale importanza sia per avere consapevolezza della formazione che un istituto superiore offre in termini di conoscenze, competenze, di quegli strumenti necessari per affrontare le sfide della moderna società, sia per effettuare la scelta più adeguata alle proprie attitudini così da poter seguire un percorso di studi atto a conseguire il successo formativo e a prepararsi al meglio per il futuro”.

