Festa di San Sebastiano a Visciano.

di Nicola Valeri

Anche quest’anno limitatamente alla chiesa patronale di San Sebastiano in centro storico si celebra la sola festa religiosa di San Sebastiano, protettore di Visciano come in molti comuni del comprensorio come Avella, Marigliano, San Sebastiano al Vesuvio e venerato in molti altri. La pandemia purtroppo costringe le autorità civili a sospendere gli eventi esterni come il Maio in piazza e religiose a non fare la processione, limitatamente alla celebrazione delle messe come nei giorni festivi e di precetto, anche perché a Visciano è festa patronale con uffici pubblici e scuole chiese. San Sebastiano è molto venerato a Visciano come Sant’Aniello e Santa Lucia a dicembre e la Madonna del Carpinello a luglio. Religiosità popolare molto sentita con cittadini che in queste giornate rinunciano al lavoro anche fuori Visciano.

