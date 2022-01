VISCIANO. Open day vaccini per i minori dai 5 agli 11 anni

Open Day a Visciano con la partecipazione dei volontari Atapc Protezione Civile, associazione di volontari coordinata da Gioacchino Iovino. Il tutto – come recita il volantino – si terrà il 21 gennaio con la collaborazione di altre associazioni locali come la Pro Loco e organizzato dalla Civica Amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Meo. Si invitano i ragazzi dai 5 agli 11 anni a fare la vaccinazione anti Covid. Per loro non obbligatoria ma doverosa visto che in questo periodo sono soggetti sensibili. Ovviamente questo per facilitare il ritorno a scuola ed evitare la Dad. Un compito oneroso per i genitori che avranno il compito non facile di convincere i figli.

