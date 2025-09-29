Pd, flop del congresso in Irpinia: a Solofra nessun votante, affluenza bassa in tutta la provincia

AVELLINO – Il congresso regionale del Partito Democratico in Campania registra un segnale allarmante in provincia di Avellino. I numeri parlano di una partecipazione molto bassa, con un dato clamoroso a Solofra, uno dei centri più importanti dell’Irpinia, dove nessun iscritto si è recato al seggio per votare la candidatura unica di Piero De Luca.
Situazione non molto diversa negli altri circoli: ad Ariano Irpino, città amministrata dal centrosinistra da oltre dieci anni con il sindaco Enrico Franza in corsa per un ruolo di primo piano nelle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre, l’affluenza è rimasta ugualmente bassa.
Dati che non possono essere ignorati: nelle prossime ore il neo segretario regionale Piero De Luca sarà chiamato a un confronto diretto con i dirigenti provinciali del Pd di Avellino per analizzare le cause del forte astensionismo. Un segnale che rischia di pesare anche sull’avvicinamento alle imminenti regionali in Campania, dove il partito dovrà dimostrare di avere radicamento e capacità di mobilitazione.