Sant’Anastasia, il Green Park sarà intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

SANT’ANASTASIA. Un luogo di svago e di comunità che diventa anche un simbolo di legalità e memoria. Venerdì 31 ottobre alle ore 10:00, il Green Park di Sant’Anastasia sarà ufficialmente intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due figure straordinarie che hanno segnato la storia della lotta alla mafia in Italia.

Alla cerimonia parteciperà Catello Maresca, magistrato antimafia e scrittore, che ha dedicato uno dei suoi libri proprio al genio e all’eredità di Giovanni Falcone. Nel suo volume, Maresca racconta con passione cosa il giudice abbia significato e continui a significare per intere generazioni, come esempio di coraggio, dedizione e senso dello Stato.

Il Green Park, riqualificato e rinnovato, avrà nuove attrezzature, un ingresso completamente ristrutturato e un’area di sgambettamento dedicata agli amici a quattro zampe. Un segnale concreto di rinascita per uno spazio che torna a disposizione della cittadinanza, dopo anni in cui ha subito atti di vandalismo e incuria.

«Abbiamo fatto e continueremo a fare la nostra parte — ha dichiarato l’Amministrazione comunale — ma è fondamentale che anche ciascun cittadino anastasiano contribuisca a vigilare, con senso civico e amore per la propria città, affinché questo luogo non venga più distrutto o danneggiato. Il parco dedicato a Falcone e Borsellino dovrà essere un simbolo vivo di legalità, rispetto e comunità».

L’iniziativa rappresenta un gesto di forte valore civile e morale, che unisce memoria e futuro, nel segno di due uomini che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà di tutti.