Regionali in Campania, Caputo: “È tempo di tornare a casa. I moderati scelgano Forza Italia”

CAMPANIA – In vista delle prossime elezioni regionali, si intensifica il dibattito politico nel centrodestra campano. A lanciare un appello ai moderati è Nicola Caputo, da poco entrato nelle fila di Forza Italia, insieme a Pino Bicchielli.

“È tempo di tornare a casa. È tempo di scegliere Forza Italia” – dichiarano i due esponenti azzurri – rivolgendosi all’area moderata campana con un invito chiaro: ricostruire una nuova stagione politica ispirata ai valori del popolarismo europeo, del liberalismo e della responsabilità di governo.

Caputo e Bicchielli sottolineano la necessità di un centro politico forte e coeso, capace di rappresentare una proposta concreta di equilibrio e competenza.

“In un tempo segnato da incertezze e frammentazioni – spiegano – la politica deve tornare ad essere un servizio basato su visione e responsabilità. I moderati campani che si riconoscono nei valori popolari, cattolici e liberali devono ritrovare la loro casa comune. Quella casa esiste e si chiama Forza Italia.”

I due esponenti azzurri evidenziano anche il ruolo del vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani, riconosciuto come “colui che ha saputo rilanciare l’anima popolare e liberale del partito, restituendogli credibilità e una visione europea moderna e affidabile”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al coordinatore regionale Fulvio Martusciello, per il lavoro di radicamento svolto sul territorio. “Martusciello – affermano Caputo e Bicchielli – ha tradotto la visione del presidente Tajani in azione concreta, ricostruendo una rete viva di amministratori, dirigenti e cittadini che oggi tornano a credere in Forza Italia come forza di equilibrio e di governo.”

Con uno sguardo alle imminenti Regionali in Campania, Caputo traccia una linea netta con il passato:

“Un ciclo si è chiuso, e quello che si apre non può fondarsi sul populismo o sui compromessi al ribasso. Servono competenza, visione e capacità di governo. Il centro deve tornare.