Cassano Irpino, grave guasto alla pompa dell’acquedotto: lavori in corso per il ripristino.(Foto)

29 ottobre 2025 – Cassano Irpino.

Un grave guasto ha interessato la pompa n. 8 della centrale di sollevamento di Cassano Irpino, provocando interruzioni e riduzioni nell’erogazione idrica in diversi Comuni dell’Irpinia.

Secondo quanto comunicato da Alto Calore Servizi S.p.A., il malfunzionamento ha causato il fuori servizio dell’Acquedotto Orientale, con disagi per i Comuni di Nusco, Montella (località Tagliabosco e Scuozzo), Torella dei Lombardi, Frigento, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi (inclusi l’Istituto Penitenziario, lo stabilimento Ferrero e l’Ospedale), Lioni (rurale), Castelfranci (rurale) e Gesualdo (località Lappierti).

Con una nota ufficiale (prot. n. 982 del 28 ottobre 2025, inviata alle ore 22:30), Acquedotto Campano ha informato che, nonostante i ripetuti tentativi di riattivare la pompa guasta, non è stato possibile risolvere il problema. I componenti necessari alla riparazione risultano fuori produzione e non reperibili sul mercato.

La sostituzione completa del sistema con un nuovo modello, compatibile dal punto di vista tecnico, richiederebbe dai sei ai dodici mesi di tempo. Per evitare un’interruzione prolungata del servizio, Alto Calore Servizi, in collaborazione con Acquedotto Campano, ha deciso di procedere con l’attivazione dell’interconnessione idraulica del nuovo impianto di sollevamento di località Serrapullo, già in fase di completamento.

Questa importante infrastruttura consentirà di superare il guasto e garantire la continuità dell’approvvigionamento idrico ai Comuni serviti dall’Acquedotto Orientale.

I lavori, avviati già nella giornata di ieri, proseguiranno fino al primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 ottobre, periodo durante il quale l’erogazione resterà ridotta nelle aree interessate.

Per far fronte all’emergenza, è stata attivata anche una fornitura integrativa mediante autobotti, con l’obiettivo di limitare i disagi e assicurare il servizio nei casi di maggiore necessità.

Alto Calore Servizi S.p.A. continuerà ad aggiornare i cittadini attraverso il proprio sito web ufficiale (www.altocalore.it) e i canali social.

Per situazioni urgenti, è possibile contattare il Numero Verde 800 954 430, attivo 24 ore su 24.