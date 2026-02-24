Sant’Anastasia celebra la Giornata Nazionale del Braille: incontro su inclusione e autonomia il 25 febbraio

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, in programma il prossimo 25 febbraio 2026, Sant’Anastasia si prepara ad ospitare un’importante iniziativa dedicata all’inclusione e all’accessibilità. L’appuntamento è fissato dalle ore 10:00 alle 12:30 presso la Biblioteca Comunale “G. Siani” di Madonna dell’Arco.

L’evento, dal titolo “Il Braille: autonomia da toccare”, si propone come un momento di confronto e sensibilizzazione sul tema della disabilità visiva, coinvolgendo in particolare le scuole del territorio. Sarà un’occasione per approfondire la conoscenza del sistema Braille e degli strumenti che consentono alle persone non vedenti e ipovedenti di vivere in autonomia, partecipando pienamente alla vita sociale.

Durante l’incontro sono previsti momenti di dialogo, interventi istituzionali e attività di condivisione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità e delle pari opportunità. L’iniziativa mira inoltre a rafforzare il legame tra istituzioni, associazioni e mondo scolastico, creando uno spazio di confronto costruttivo.

La giornata rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’importanza dell’integrazione e sulla necessità di abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche culturali, favorendo una comunità sempre più aperta e attenta ai bisogni di tutti.

Un invito, dunque, rivolto a cittadini, studenti e realtà del territorio a partecipare attivamente a un momento di crescita collettiva, all’insegna della conoscenza e della condivisione.