SANTAGATA E CONSALES: DUE NUOVI TENENTI COLONNELLI AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI AVELLINO

Nuovi arrivi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Si tratta del Tenente Colonnello Giancarlo Santagata e del Tenente Colonnello Amedeo Consales.

Giancarlo Santagata, 53enne originario della provincia di Caserta, è il nuovo Capo Ufficio Comando, già diretto dal Colonnello Claudio Rosa. Lascia il comando del Reparto Operativo di Salerno, assunto nel 2019 dopo aver diretto le Sezioni Anticrimine del ROS di Salerno e L’Aquila. In precedenza ha operato nella “Marsica”, alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, per poi essere trasferito a Montepulciano, in Toscana.

Durante i periodi di assenza del Colonnello Bramati, assolverà anche le funzioni di Vice Comandante Provinciale.

Amedeo Consales, 50enne, è invece il nuovo comandante del Reparto Operativo. Originario del napoletano, proviene dalla Compagnia di Vasto. Ha comandato il Nucleo Investigativo di Forlì, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Ascoli Piceno e la Tenenza di Casalnuovo di Napoli.

I due Ufficiali Superiori, dopo essersi presentati al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Luigi Bramati, e ricevuto le consegne, si sono subito messi al lavoro per approfondire la conoscenza dei suoi collaboratori e del territorio di competenza.

«Un ricambio fisiologico – evidenzia il Colonnello Bramati – connesso a normali conclusioni di periodo di comando. Santagata e Consales sono Ufficiali estremamente qualificati. I nuovi giunti non hanno una specifica esperienza pregressa sul territorio irpino ma vengono entrambi da percorsi professionali qualificati e variegati. Sono sicuro che questi arrivi continueranno la continuità che un’istituzione come l’Arma dei Carabinieri deve avere sul territorio».