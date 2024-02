San Valentino Torio: La Capitale dell’Amore con la 41esima Sagra della “Purpett e Pastenaca”

San Valentino Torio, situata nell’Agro Nocerino Sarnese, si trasforma in questi giorni nella capitale dell’amore, coinvolgendo grandi e piccini in un ricco programma di festeggiamenti dedicati a San Valentino e agli innamorati. La comunità locale si unisce in una celebrazione che offre una varietà di eventi per tutti i gusti.

Il cuore delle festività è rappresentato dai riti sacri che coinvolgono la comunità in momenti di spiritualità e condivisione. Le rappresentazioni teatrali aggiungono un tocco artistico e intrattenimento alla celebrazione, coinvolgendo la comunità in un’atmosfera gioiosa.

Uno degli eventi culinari più attesi è la caratteristica “Sagra della Purpett e Pastenaca”, giunta alla sua 41esima edizione e curata con dedizione dalla Azione Cattolica Parrocchiale. La sagra celebra le tradizioni culinarie locali, in particolare con la degustazione delle polpette di pastenaca, preparate con cura e passione.

La kermesse è iniziata il 17 febbraio e si protrarrà fino al 19 febbraio 2024, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nell’atmosfera festosa e condividere momenti di gioia e convivialità. La comunità di San Valentino Torio si unisce in un abbraccio caloroso, celebrando l’amore in tutte le sue forme e rendendo la città un luogo speciale in questa stagione dedicata ai sentimenti.