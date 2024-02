Napoli-Genoa 1-1: Ngonge salva gli azzurri al 90′ con un guizzo vincente. Video

Nel match contro il Genoa al ‘Maradona’, il Napoli ha vissuto un’emozionante partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. Il verdetto è giunto grazie a un salvifico guizzo di Ngonge al minuto 90′, evitando così una sconfitta imminente per gli azzurri. La cronaca della partita rivela un’andatura altalenante, con momenti di dominio partenopeo e reazioni pronte da parte del Grifone.

Il momento cruciale si è verificato al 47′, quando Frendrup, con un’azione ben orchestrata, ha approfittato di un errore difensivo azzurro per superare Meret con un preciso tiro alla sua sinistra. Il Genoa si è così portato in vantaggio, mettendo in difficoltà il Napoli.

Mazzarri ha reagito inserendo dal suo arsenale offensivo Lindstrom, Ngonge e Raspadori. Ed è stato proprio Ngonge a rispondere prontamente, dimostrando di essere il jolly vincente per gli azzurri. Al minuto 90′, l’ex Verona ha raccolto la palla in area e con un preciso sinistro l’ha infilata all’angolo, dove Martinez non ha potuto arrivare. Il gol di Ngonge ha spezzato le speranze di gloria del Genoa, ma non è riuscito a placare i malumori dei tifosi del Napoli, che hanno manifestato il loro disappunto per un’altra prestazione deludente.

Il pareggio conferma la stagione altalenante e deludente dei campioni d’Italia, che, nonostante il salvataggio in extremis di Ngonge, non riescono ad evitare i fischi da parte della tifoseria. La squadra partenopea dovrà cercare di recuperare terreno e riconquistare la fiducia dei propri sostenitori nelle prossime sfide.