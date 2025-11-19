NOLA, via San Paolo Bel Sito, donna uccisa in casa: il fratello chiama il 112 e confessa. Indagini in corso

Un omicidio ha scosso nel pomeriggio la tranquilla comunità di Nola Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via San Paolo Bel Sito 150, colpita ripetutamente con un’arma da taglio. A dare l’allarme è stato il fratello, che avrebbe contattato direttamente il 112, riferendo quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nola, insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo, che secondo le prime informazioni non avrebbe tentato la fuga, è stato fermato dai militari e condotto in caserma per essere ascoltato.

Le cause del gesto sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della donna e i rapporti familiari, raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a delineare il quadro della vicenda. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi della Scientifica.

Il paese, sotto shock, segue con apprensione gli sviluppi di una tragedia che arriva all’improvviso e sconvolge la comunità e generalmente tranquilla.

Le indagini proseguono nel più stretto riserbo.