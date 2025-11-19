Forino (Av): Il Comune Irpino scelto come sede degli “Exit Pool” per le prossime Elezioni Regionali.

Il Comune di Forino Domenica 23 e Lunedì 24 in vista delle Elezioni Regionali avrà “un posto sole”. Infatti la cittadina dei Sette Colli insieme ad Avellino, Ariano Irpino e Montella è stata scelta dalla NOTOSONDAGGI rinomato istituto demoscopico specializzato nel settore dei Sondaggi (tra cui quelli effettuati con Porta a Porta) per analizzare le intenzioni di voto e trarre poi dai dati ottenuti, risultati utili ai cosiddetti e conosciutissimi ” Exit Pool” sull’ orientamento generale degli elettori. Agli Elettori Forinesi all’ uscita dalla cabina elettorale , sarà consegnata dagli addetti della NOTOSONDAGGI una “scheda elettorale parallela” e si chiederà di compilarla .

Ovviamente il sondaggio verrà fatto a campione .

Non si escludono collegamenti radio , video con conosciute Reti Nazionali televisive che seguiranno il voto Politico delle Elezioni Politiche inerenti le elezioni della Regione Campania. Dunque un motivo in più per gli elettori di recarsi al voto , anche perché la scelta della NOTOSONDAGGI non è stata casuale, ma si è basata in primis sulla cospicua presenza di elettori recati alle urne nella precedente votazione Regionale , quanto per la trasparenza e diligenza di Presidenti e Scrutatori dimostrata nell’ ambito della stessa. Daniele Biondi