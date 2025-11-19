Cimitile, grande partecipazione alla giornata di prevenzione gratuita promossa con AMDOS

CIMITILE – Un successo oltre le aspettative quello registrato ieri al Palazzo Comunale in occasione della giornata di prevenzione gratuita organizzata dal Comune di Cimitile in collaborazione con l’associazione AMDOS. Un appuntamento fortemente voluto dall’amministrazione, guidata dal Sindaco avv. Filomena Balletta, e accolto con entusiasmo da cittadini di tutte le età, a conferma di quanto la prevenzione rappresenti un valore ormai radicato nella comunità.

A guidare l’iniziativa, come sempre in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione, è stato il dottor Carlo Iannace, affiancato dal personale volontario dell’associazione. Durante la giornata sono state effettuate visite, controlli e momenti di confronto dedicati alla salute e alla diagnosi precoce, con particolare attenzione alle patologie oncologiche.

L’evento ha rappresentato un’occasione importante per avvicinare la prevenzione ai cittadini, offrendo un servizio accessibile e gratuito e intercettando bisogni sanitari fondamentali. L’amministrazione comunale, con il sostegno del Sindaco Balletta, conferma l’intenzione di proseguire su questa strada, promuovendo iniziative e appuntamenti dedicati al benessere della comunità.

La manifestazione si è conclusa con grande soddisfazione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, volontariato e professionisti sanitari, e ribadendo ancora una volta che la prevenzione resta la difesa più efficace per la salute di tutti.