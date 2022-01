Salvatore Alaia propone Marta Cartabia come Presidente della Repubblica

É una proposta, quella del Dott. Salvatore Alaia, che sicuramente farà discutere e che vuole cambiare il corso della storia, caratterizzata, nel corso del tempo, dalla presenza di ben 12 Capi di Stato, uomini, che hanno guidato il nostro Paese garantendo il funzionamento dell’ordinamento istituzionale. Una scelta, quella del dott. Alaia, che nasce dalla consapevolezza di avere come Presidente della Repubblica la Professoressa Marta Cartabia, docente di diritto pubblico, giudice e vicepresidente della Corte Costituzionale e attuale Ministro della Giustizia, persona competente e di grande profilo professionale, con conoscenze specifiche circa il funzionamento dell’ ordinamento della Repubblica Italiana. Un’iniziativa, quella del Referente del Movimento Baianese in Azione, rivolta al corpo elettorale , composto da deputati, senatori e delegati regionali con il compito di eleggere il 13 Presidente della Repubblica a cui sarà affidato, in primis, il compito fondamentale di traghettare, in sinergia con Mario Draghi, il nostro paese ad affrontare con determinazione le problematiche legate alla pandemia e alla ripresa economica di uno Stato che può diventare punto di riferimento a livello europeo e internazionale. Questo è l’ auspicio del Dott. Alaia per iniziare un buon 2022 in funzione delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno nel 2023 e che ci vedranno protagonisti per il bene della nostra amata Italia.

