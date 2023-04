Rosario Verde fa tappa ad Avella con lo spettacolo “Lo sconcertato”

Arriva in scena, sabato 29 Aprile alle ore 20, al teatro Biancardi “Lo Sconcertato” il nuovo recital di Rosario Verde. Il cabaret si fonde alla musica ed al teatro in un susseguirsi di battute, personaggi e canzoni. Rosario Verde darà vita ad uno spettacolo spumeggiante ed accattivante spettacolo che terrà lo spettatore incollato alla poltrona fino all’ultima battuta. Quale migliore strumento per analizzare la nostra società se non la satira? già dai tempi antichissimi, durante le Dionisie, all’autore comico era permesso tutto. Così Verde attraverso questo spettacolo nuovo, dopo anni di assenza dal mondo del cabaret, torna più forte che mai e non fa sconti a nessuno: dalla politica al costume, dalla società al calcio. Un viaggio sui binari della critica pungente dove la risata sarà la vera locomotiva. Uno sgabello ed un microfono saranno i suoi unici strumenti, essenziale, crudo, asciutto. Non si affiderà a scenografie o costumi scintillanti ma si affiderà alla parola ed all’intelligenza viva. Sul palco con lui un giovane attore ed un chitarrista, Antonio Esposito, impegnato a suonare dal vivo i brani inediti, creati ad hoc, dello spettacolo .

Occhi vispi, sguardo sincero e un viso da comico. Rosario Verde, attore e comico napoletano, è nato per fare questo mestiere. Non è sempre facile capire qual è la propria missione nella vita; per Rosario, forse, è stato più semplice. La sua comicità innata e la sua grande umiltà l’hanno avviato sulla strada della “risata”, tra teatro, radio e tv. Tanti suoi fan sono ancora molto legati al ricordo dei suoi personaggi che hanno rappresentato la comicità verso la fine degli anni ’90. Tra questi personaggi l’indimenticabile “Sasamen”, supereroe napoletano che si batte contro i malvagi e il famoso colonnello delle “Brigate Mosce”, trio che insieme a Marco Lanzuise e Lello Musella (I Teandria) animava la trasmissione “Tele Garibaldi”. Oggi Rosario Verde continua la sua carriera, di attore e autore, sia in radio conducendo un programma di successo su Radio Kiss Kiss Napoli, sia in televisione su Canale 8 con il programma “Approdiché?!”. Per il Web, scrive e recita per la pagina “Ultimo Stadio”. Quest’inverno, inoltre, lo troveremo sia al Teatro Toto’ di Napoli con una sua commedia “Lo Scambio”, ma anche in giro con il suo esilarante Recital “Lo Sconcertato”.

#rosarioverde #teatrobiancardi #avella #losconcertato #nicolaledonne