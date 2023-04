Successo a Capua per la presentazione del libro “Canto dell’anima versi in colore” di Pina Magro

Il giorno 22 Aprile 2023, ore 17.00 a Capua nello spazio urbano una volta occupato dalla Corte dei Principi Longobardi, si trova la chiesa di S. Salvatore fondata, secondo la tradizione, nel 960 dalla principessa longobarda Adelgrima, è la più imponente delle tre chiese a Corte del quartiere.

La chiesa di San Salvatore Maggiore a corte, intitolata a Gesù Cristo, salvatore del mondo.

In quest’atmosfera altomedievale assai peculiare si è svolta la presentazione del libro: CANTO DELL’ANIMA VERSI IN COLORE -Messaggio di fede e di amore, di PINA MAGRO, pittrice, scultrice, poetessa. La presentazione è stata organizzata dal TOURING CLUB ITALIANO DI CAPUA.

Sono intervenuti: ANNA MARIA TROILI, Console del Touring Club Italiano per la provincia di Caserta; Prof. POMPEO PELAGALLI; SONIA DE FRANCESCO artista cantante; GIOVANNI MOSCHELLA Giornalista Critico; RINO NAPOLITANO Attore dell’ ASS Lazzari e Briganti da Napoli, SALVATORE MONETTI Editore, ha concluso PINA MAGRO autrice.

Pina magro è poetessa, pittrice, operatrice culturale ed ha realizzato numerose collettive e personali. Già docente di discipline artistiche, ha ottenuto diversi premi ministeriali per meriti didattici. Ha conseguito il diploma di maestro d’arte presso l’istituto statale d’arte di Napoli e il magistero d’arte, e successivamente si è abilitata per l’insegnamento per le scuole di primo e secondo grado.

L’interesse per la pittura ha inizio da sempre. In particolare dalle scuole elementari e medie quando i docenti l’hanno indirizzata verso gli studi artistici che le hanno permesso di insegnare la disciplina artistica. Attraverso i dipinti con una ricerca di luce tra colori delicati, l’artista vuole evidenziare nelle sue espressioni pittoriche, con i suoi colori, l’intimità e la sensibilità profonda ,un mondo interiore, dove prevale l’osservazione del cielo e della terra nell’infinito.

Poi l’attesa, la speranza, ed il tutto si riporta a quei risultati d’amore e fede. La natura predomina con colori che accarezzano le atmosfere, tra silenzi e distese.

Raggiunge così la poesia, vera fotografia paesaggistica della sua fase adolescenziale, ricca di riflessioni, toccante, semplice. L’emozione tocca la sua mente e l’esplorazione artistica ne libera il pensiero.

Spesso questo testo è anche pittura e poesia degli stati d’animo. Infatti ogni soggetto appartiene ad una sfera di pensiero positivo emozionale che raccoglie quei momenti catartici estemporanei pieni di ispirazione. Una mescolanza di pittura e liriche con musica di parole, come rappresentare su una tela fiori, che rivelano rime d’amore. Sono momenti di creatività, e si presentano allorquando nasce un’opera in quel trapasso a realizzare. Quindi pittura e poesia come sintonia.