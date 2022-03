Roma in un giorno: mete imperdibili per chi è di passaggio

Visitare Roma in un giorno è una missione impossibile, soprattutto se si desidera scoprire ogni perla della città eterna. Nonostante ciò ci sono mete imperdibili, di cui è possibile godere anche se si è soltanto di passaggio e si hanno poche ore a disposizione. Oggi, dunque, vedremo insieme quali sono queste destinazioni speciali.

I posti da vedere e le attività da fare a Roma in un giorno

Non si può evitare di perdersi fra le meraviglie del centro storico, soprattutto se si parla delle sue piccole vie, dove è possibile trovare trattorie note per il rispetto delle tradizioni culinarie romane. Si può andare alla ricerca dei monumenti, degli scorci suggestivi e delle piccole botteghe nascoste. Spesso durante questa camminata è possibile trovare fontanelle, ma esiste anche una app, se si dovesse essere colti da una sete improvvisa, che consente di individuarle in tutta comodità. Si tratta di una delle caratteristiche della città, che offre a tutti gli coloro che hanno sete la possibilità di bere acqua fresca e potabile.

Naturalmente, oltre al centro storico, ci sono altre mete e altre attività da fare a Roma. Si fa ad esempio riferimento a una visita ai musei vaticani, per gli appassionati d’arte, oppure alla visita all’isola Tiberina. Fra le altre attività da inserire in lista si trova il tour delle famose ville di Roma, le passeggiate sulle sponde del Tevere, il mercato di Porta Portese, il tour dei quartieri, delle chiese e il noto lancio della monetina presso la Fontana di Trevi.

Una giornata romana da dedicare ai musei e alla cultura

Sebbene Roma sia stracolma di attrazioni, per tutti i gusti e per tutti i desideri, si fa notare soprattutto per il suo ricchissimo sistema museale. Chi ama i musei potrà perdersi in un tour infinito a Roma, ma siccome il tempo è quel che è, occorre fare una selezione e limitarsi alla scoperta di pochi musei. Si fa ad esempio riferimento ai già citati musei vaticani, per via della cappella sistina e per la bellezza del famoso giudizio universale.

Anche la galleria borghese rientra di diritto nella lista dei musei in assoluto più belli e affascinanti di Roma, e lo stesso discorso vale per il palazzo Doria Pamphilj, che vanta la presenza di alcune opere di Caravaggio e Bernini. Non potremmo poi non citare il museo di Welcome to Rome, con le sue proiezioni tridimensionali, e i famosissimi musei capitolini, con la loro pinacoteca. Naturalmente ci sono anche altri musei che meriterebbero una visita obbligatoria, come nel caso del museo nazionale romano, insieme all’Ara Pacis, alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e al palazzo Barberini e Corsini.

