Roccarainola, sabato 20 gennaio la X ed. del Premio Letterario DICIAMOLO CON LA POESIA: in gara 234 poeti provenienti da tutta Italia

Si terrà sabato 20 gennaio 2024 presso il ristorante “EOLO EVENTI” di Roccarainola l’annuale edizione del premio poetico “Diciamolo con la poesia”, concorso letterario ideato dal poeta, commediografo, attore e regista Thomas Mugnano, presidente del premio letterario giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Al vaglio della commissione esaminatrice, composta da sette giurati (Dr. Chiarolanza Michele, D.ssa Lucia Napolitano, D.ssa Elena Scala, Dr. Giovanni Perretti, D.ssa Rosa Stefanile, D.ssa Anna Ferrara, direttore commerciale Gennaro Meo) sono pervenuti ben 1.246 componimenti poetici, al fronte delle 18 poesie che saranno premiate per ciascuna della cinque sezioni in gara: (lingua, vernacolo, rime, umoristiche/sexy e haiku). In totale in gara vi saranno oltre duecento poeti (234 per la precisione), provenienti da ogni regione d’Italia, unica esclusa la regione Valle d’Aosta.