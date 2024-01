Mugnano del Cardinale. Il 10 gennaio tra sacro e profano

Il popolo mugnanese si appresta a vivere il gran giorno in cui si ricorda la “nascita di Santa Filomena”.

In una visione a Suor Maria Luisa, Santa Filomena raccontò di essere figlia di un Re di un dominio dell’antica Grecia. I suoi genitori si erano da poco convertiti al cristianesimo quando, un 10 di gennaio, venne al mondo e fu chiamata Lumena perché nata nella luce della Fede, e successivamente Filomena. Da quel momento visse felice, circondata dall’affetto e dalla somma tenerezza dei genitori.

Per celebrare la Santina, come da tradizione, domani il Rettore celebrerà la Santa Messa.

Nel tardo pomeriggio si svolgerà la sfilata dei Maii con la partecipazione di varie squadre che già nei giorni scorsi hanno provveduto al taglio degli alberi, i cui tronchi saranno portati in corteo lungo la Nazionale fino a piazza Umberto I.

Uno splendido spettacolo di fuochi pirotecnici e la condivisione di una torta augurale chiuderanno la giornata.

Sarà dunque una grande festa di folklore e fede che vedrà la partecipazione di grandi e piccini. (L. Carullo)