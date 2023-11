ROCCARAINOLA. Presentato il Calendario AGOP: Un evento di Solidarietà per l’Oncologia Pediatrica

Questo pomeriggio a Roccarainola è stato presentato con grande entusiasmo il Calendario dell’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica (AGOP), che celebra il suo ventesimo anno di presenza e impegno. L’evento, che ha attirato un’ottima affluenza di pubblico, ha il nobile scopo di raccogliere fondi per sostenere il reparto di ematologia ed oncologia pediatrica dell’Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli.

Il Calendario AGOP rappresenta una tradizione solidale che dura da due decenni, con l’obiettivo primario di offrire un sostegno tangibile alle famiglie e ai bambini che affrontano il difficile percorso dell’oncologia pediatrica. Le risorse raccolte attraverso la vendita dei calendari contribuiranno a coprire una serie di spese, dalle necessarie biciclette porta chemioterapia agli eventi speciali, come gite fuoriporta, arricchite dalla presenza di esperti in grado di guidare i piccoli pazienti in esperienze benefiche e curative a contatto con la natura.

L’attenzione posta non solo sulla cura fisica, ma anche sul benessere emotivo e psicologico dei bambini, dimostra la missione completa dell’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. La possibilità di vivere esperienze al di fuori dell’ambiente ospedaliero, supportati da professionisti competenti, offre ai bambini l’opportunità di sperimentare la gioia e la serenità, elementi essenziali nel processo di guarigione.

La presentazione del Calendario AGOP è stata accolta con grande favore da parte del pubblico, testimoniando il sostegno e l’interesse della comunità nei confronti di questa iniziativa solidale. La partecipazione attiva degli abitanti di Roccarainola è un segno tangibile di quanto sia radicato il senso di comunità e solidarietà nella zona.

In un momento in cui la collaborazione e l’aiuto reciproco sono più importanti che mai, l’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica continua a dimostrare il suo impegno verso una causa nobile, offrendo speranza e supporto alle famiglie colpite dall’oncologia pediatrica. Il ventesimo Calendario AGOP è più di un semplice strumento per segnare il passare dei giorni; è un simbolo di compassione, impegno e amore verso chi ha più bisogno.