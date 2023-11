Campionati Italiani della Cucina a Campi Bisenzio il 5 e 6 dicembre. Tra i partecipanti anche Vincenzo Ferro e Christian Santaniello del ristorante Antica Fraconia di Taurano,

Il 5 e 6 dicembre prossimi, nell’ambito della Cittadella del Gusto a Campi Bisenzio (FI), l’Associazione Italiana Cuochi (AIC) organizzerà i Campionati Italiani della Cucina, un evento che attirerà migliaia di chef provenienti da ogni angolo d’Italia. Questa competizione di alto livello vedrà una rigorosa giuria assegnare premi prestigiosi, tra cui il Migliore Delegazione, Migliori Aziende Italiane (Bio, Innovativa, Tradizionale ed Eco-sostenibile), Migliore Cucina Tradizionale, e molti altri.

I premi non si limiteranno alla riconoscenza delle competenze culinarie, ma abbracceranno anche categorie speciali come Piatto Caldo Chef Professionista, Chef Squadra Senior, Woman Chef, Junior Chef, Piatto Caldo Vegetariano e Dessert al Cucchiaio. Gli chef più talentuosi che emergono dalla Prova del Piatto Caldo avranno l’onore di far parte della Nazionale.

L’evento è riservato esclusivamente ai soci dell’AIC, l’associazione che riunisce i professionisti della cucina in Italia. Le iscrizioni sono ancora possibili fino al 27 novembre, e la competizione promette di essere intensa, con talentuosi chef che si sfideranno nelle diverse categorie.

Tra i partecipanti provenienti da ogni angolo del Paese, spiccano due rappresentanti della bassa Irpinia: lo chef Vincenzo Ferro, 36 anni, del ristorante Antica Fraconia di Taurano, e Christian Santaniello, giovane talento originario di Quindici (AV) e studente presso la scuola alberghiera di Marzano di Nola. Entrambi sono pronti a mettersi alla prova nella categoria del piatto tipico campano.

Non è la prima volta che Vincenzo e Christian si cimentano in competizioni culinarie di prestigio, avendo già partecipato a eventi di rilievo, tra cui l’Irpinia Mood. La loro presenza nei Campionati Italiani della Cucina aggiunge un tocco di eccellenza alla rappresentanza della bassa Irpinia in questa competizione nazionale, testimoniando il talento culinario e la passione per l’arte della cucina che caratterizzano la regione. La comunità li sostiene con entusiasmo, augurando loro il massimo successo e la soddisfazione nel dimostrare le loro abilità culinarie in questa prestigiosa vetrina nazionale.