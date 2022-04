ROCCARAINOLA. L’associazione “Autismo in Movimento” pronto a lanciare il progetto “orto inclusivo”

Un orto a disposizione dei bambini speciali che fanno parte dell’associazione “Autismo in Movimento” che insegni loro a coltivare i prodotti della terra. L’iniziativa sta per nascere a Roccarainola e ad annunciarci l’esperimento che a breve sarà messo in atto è la stessa presidente dell’associazione campana “Autismo in Movimento” Annalisa Vetrano, la quale ha già trovato il terreno necessario per realizzare il progetto.

“Creando un orto sociale in cui i nostri ragazzi autistici possano coltivare ortaggi come insalata, pomodori, zucchine, aumentando non solo le loro abilità manuali e socio-relazionali ma anche facendo loro comprendere le varie fasi di coltivazione delle piante, dal seme al piatto. Autonomia e lavoro. Sono queste le due parole chiave per garantire un’esistenza serena e rassicurante ai ragazzi che fanno parte della nostra associazione. Noi di Autismo in Movimento crediamo che “l’orto autistico” possa essere il primo e fondamentale passo verso questa direzione. Inoltre, lo stare all’aria aperta ed essere impegnati in un’attività a stretto contatto con la natura può rappresentare per questi ragazzi un modo per rilassarsi, ridurre l’ansia ed aumentare l’autostima: aspetto, quest’ultimo, fondamentale nelle persone affette da autismo, che troppo spesso rischiano di vivere isolate dal resto del mondo per gran parte della propria vita”.

