Festa di compleanno in comune a Roccarainola (NA) per il primo cittadino Peppe Russo che compie 55 anni. A festeggiarlo la giunta comunale, i dipendenti ed amici. Auguri speciali anche da parte anche del garante della disabilità Avv. Anna Maria D’arienzo e del presidente dell’associazione “Autismo in Movimento” Annalisa Vetrano.