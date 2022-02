ROCCARAINOLA. Il Comune non ha la carta per stampare il contrassegno del Parcheggio disabili, la rabbia di una mamma

Aveva presentato la richiesta per ottenere il pass per parcheggiare nell’area riservata ai disabili avendo un figlio disabile ma si è sentito dire dai responsabili dell’ufficio comunale che non c’è la carta per stampare il contrassegno. Una risposta che ha lasciato perplesso la mamma, e alla domanda quando la carta sarà disponibile gli è stato detto che purtroppo non si sa. Al di là di tutto con un po’ di buona volontà sarebbe stato opportuno rilasciargli un permesso provvisorio, anche se non stampato sull’apposito cartellino, in attesa della carta, per evitare spiacevoli inconvenienti e disagi alla mamma.

