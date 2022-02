Basket. Giovanni Carenza è un nuovo giocatore della Del Fes.

La ASD DelFes comunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione agonistica l’ala forte Giovanni Carenza, atleta di 202 cm per 95 kg. Il ragazzo da domani sarà a disposizione dello staff tecnico guidato da Giovanni Benedetto.

Carenza, lungo atipico con caratteristiche perimetrali, ha iniziato la stagione a Chiusi, società con cui ha disputato 4 partite in quest’annata agonistica, rappresenta un’aggiunta importante e di esperienza nel reparto lunghi.

Nato nel 1988 a Castellaneta, in provincia di Taranto, tredicenne si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta la Saint Anthony High School, nel New Jersey, ed ottiene una borsa di studio al merito sportivo. Rientra in Italia nel 2009 entrando a far parte della Pallacanestro Reggiana. Diverse le esperienze maturate sin da giovanissimo, dapprima con la maglia della Virtus Siena e nella stagione successiva a Perugia nell’allora A Dilettanti. Prima esperienza da professionista nel 2011/12 con l’Assi Ostuni in Serie A2, l’anno successo approda a Veroli dove resta per due stagioni allenato tra l’altro da coach Marco Ramondino. Nel 2014 la chiamata di Roseto, prima di spostarsi nuovamente per firmare con Agropoli nel biennio 2015-17, Rieti nei due anni successivi e poi Orzinuovi. A Chiusi lo scorso anno ha vinto il torneo di B realizzando 6.8 punti di media in 11 gare, tirando con il 31% dalla lunga distanza.

