Roccarainola, disinfestazione mirata nella notte tra venerdì e sabato: il Comune interviene contro le zecche

ROCCARAINOLA — Un’azione mirata per contrastare la presenza di parassiti ematofagi nelle aree urbane. È quanto predisposto dall’Amministrazione comunale di Roccarainola, che ha annunciato un intervento di disinfestazione per la notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio.

L’intervento riguarderà in particolare esemplari appartenenti alla famiglia delle Ixodidae, comunemente noti come zecche, e verrà effettuato con modalità esclusivamente a contatto: nessuna nebulizzazione aerea, nessuna dispersione incontrollata. Il biocida sarà applicato direttamente sulle superfici, in modo localizzato e conforme alle normative vigenti.

«Non c’è motivo di allarme» ha dichiarato il sindaco Giuseppe Russo, rassicurando i cittadini sulla sicurezza dell’operazione. I prodotti utilizzati sono infatti autorizzati dal Ministero della Salute e somministrati da personale tecnico qualificato, nel rispetto degli standard ambientali e sanitari.

L’area interessata dall’intervento è particolarmente frequentata e, secondo l’amministrazione, mostrava segnali di incremento della presenza di insetti parassitari. La scelta di agire in orario notturno è finalizzata a minimizzare i disagi per la popolazione e massimizzare l’efficacia del trattamento.

Il Comune invita i cittadini alla collaborazione e ricorda che eventuali aggiornamenti operativi saranno comunicati attraverso i canali ufficiali. L’obiettivo resta quello di garantire un ambiente urbano più salubre e sicuro, intervenendo con tempestività e precisione.