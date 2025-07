GROTTAMINARDA (AV). DOMANI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consesso per domani, giovedì 24 luglio, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per venerdì 25 luglio, sempre alle ore 18:00, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il Consiglio comunale, come di consueto, si svolge nell’Aula “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, viene trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell’Ente e prevede la discussione, questa volta, di 9 punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali della seduta del 27 maggio;

2. Riconoscimento debito fuori bilancio pagamento onorario incarico legale conferito con Delibera di Giunta Comunale n.228/2007 relativa ad una controversia definita con Decreto TAR Campania nel 2016;

3. Riconoscimento debito fuori bilancio pagamento saldo onorario incarico legale conferito con Delibera di Giunta Comunale n.174/2011 relativa ad una controversia definita con Ordinanza del Tribunale di Ariano Irpino nel 2012;

4. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29 maggio 2025;

5. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 20 giugno 2025;

6. Approvazione Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025/2027 (Sezione 3.1 – “Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche”);

7. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 1° luglio 2025;

8. Salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e Assestamento;

9. Proposta di impegno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.