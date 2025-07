Nola, tir perde carico di pomodori all’uscita del casello autostradale: traffico in tilt

NOLA – Disagi alla viabilità poco prima delle 13 di oggi, lunedì 22 luglio, all’uscita del casello autostradale di Nola, dove un mezzo pesante ha perso parte del proprio carico di pomodori, finiti sull’asfalto in un tratto ad alta percorrenza.

Il carico, caduto improvvisamente durante la manovra in uscita dall’autostrada, ha causato rallentamenti e difficoltà alla circolazione, con code e rallentamenti per gli automobilisti diretti verso la zona industriale e il centro cittadino.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico per evitare ulteriori criticità. Successivamente sono arrivati anche gli operatori della manutenzione stradale, che si sono occupati della rimozione del carico e della pulizia della carreggiata.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Tuttavia, l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di maggiore attenzione nel fissaggio dei carichi da parte degli autotrasportatori, per garantire la sicurezza stradale, specie in punti nevralgici come le uscite autostradali.