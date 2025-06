ROCCARAINOLA. Concluso il Corso di Fotografia: Attestati e Macchine Fotografiche per i Giovani Partecipanti

Si è concluso con grande entusiasmo il corso di fotografia organizzato dall’associazione “Autismo in Movimento”, articolato in sei appuntamenti che hanno visto la partecipazione attiva di 17 bambini e ragazzi.

A coronamento di questo percorso formativo, durante l’incontro finale tenutosi oggi, a ciascun partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione, riconoscimento dell’impegno e della creatività dimostrata nel corso delle lezioni. Come graditissimo regalo, l’associazione ha inoltre donato a ogni bambino una macchina fotografica, così da poter continuare a coltivare la passione per la fotografia anche al di fuori delle attività ufficiali.

All’evento ha preso parte anche l’avvocato D’Arienzo, Garante per le persone con disabilità del Comune di Roccarainola, che ha voluto portare il suo saluto e il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di percorsi inclusivi che valorizzino le capacità espressive e creative di tutti i ragazzi.

Il corso ha rappresentato un’occasione preziosa non solo per apprendere le basi della tecnica fotografica, ma soprattutto per offrire momenti di condivisione, crescita e divertimento in un clima di piena accoglienza.

L’associazione Autismo in Movimento si conferma ancora una volta un punto di riferimento per progetti educativi e inclusivi sul territorio.