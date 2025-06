Roccarainola, appello del Comune: “No ai rifiuti sanitari nei bidoni dell’indifferenziato”

ROCCARAINOLA – Il Comune richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari, con particolare riferimento a quelli derivanti da terapie farmacologiche e oncologiche. In un avviso ufficiale, l’Amministrazione invita a non gettare nei contenitori dell’indifferenziato medicinali scaduti, siringhe, dispositivi medici e materiali potenzialmente pericolosi.

Il problema riguarda in particolare i residui radioattivi che possono essere presenti in alcuni rifiuti provenienti da cure oncologiche. Il conferimento improprio di questi materiali provoca il blocco precauzionale dei mezzi di raccolta, causando disservizi nel servizio di igiene urbana e un aumento dei costi a carico della collettività.

Il Comune di Roccarainola invita quindi la popolazione a rivolgersi ai servizi sanitari o alle farmacie per ricevere indicazioni precise su come smaltire questi rifiuti in modo corretto e sicuro. Si tratta di un’azione di responsabilità civica fondamentale per garantire la tutela dell’ambiente, la sicurezza degli operatori ecologici e l’efficienza del servizio pubblico.