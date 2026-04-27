Roccarainola celebra le sue atlete: la pallavolo femminile conquista la Seconda Divisione

ROCCARAINOLA – Lo sport come crescita, identità e orgoglio di comunità. È questo il messaggio che arriva dalla promozione della squadra femminile di pallavolo dell’ASD Roccarainola, protagonista di un importante traguardo con l’approdo in Seconda Divisione.

Un risultato che non rappresenta solo un successo sportivo, ma anche il frutto di impegno, sacrificio e spirito di squadra. Valori che l’amministrazione comunale intende valorizzare, riconoscendo nello sport uno strumento essenziale per il benessere fisico e mentale, ma anche per l’inclusione sociale e la formazione dei più giovani.

Per celebrare questo percorso, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 8 maggio alle ore 19:30 presso l’Aula Consiliare del Comune. Un momento di condivisione aperto alla cittadinanza, alle famiglie e alle giovani atlete del territorio, con l’obiettivo di trasmettere entusiasmo e creare un positivo spirito di emulazione.

Durante l’iniziativa si parlerà di sport, di impegno quotidiano e delle prospettive future della società sportiva, ma anche dei progetti legati allo sviluppo delle attività sportive sul territorio. L’intento è quello di rafforzare il legame tra istituzioni e realtà locali, puntando su investimenti e iniziative capaci di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

Roccarainola guarda avanti con un obiettivo chiaro: continuare a crescere e diventare sempre più un punto di riferimento come città dello sport e del tempo libero, partendo proprio dai successi e dall’energia delle sue giovani atlete.