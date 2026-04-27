Lauro, successo per il “Villaggio di Super Mario”: festa e sorrisi in Piazza Lancellotti

LAURO – Una mattinata di festa, colori e divertimento ha animato ieri Piazza Lancellotti, trasformata per l’occasione in un vero e proprio “Villaggio di Super Mario”.

L’iniziativa ha richiamato numerose famiglie, regalando ai più piccoli momenti di spensieratezza tra giochi, animazione e scenografie ispirate al celebre mondo dei videogiochi. Il cuore del paese si è così riempito di sorrisi, diventando uno spazio di incontro e condivisione per tutta la comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale per la riuscita dell’evento, che ha saputo coinvolgere cittadini di tutte le età, confermando l’importanza di iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore Ilaria Aschettino, per l’impegno e la cura nell’organizzazione, che hanno contribuito a rendere la giornata un momento speciale per Lauro.

L’evento rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione degli spazi pubblici e la promozione di occasioni di aggregazione, con l’obiettivo di continuare a costruire una comunità sempre più unita e partecipativa.