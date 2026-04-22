Roccabascerana celebra il 25 Aprile tra memoria e legalità

ROCCABASCERANA – Una giornata dedicata alla memoria, ai valori della libertà e all’impegno civile. Sabato 25 aprile 2026 la comunità di Roccabascerana si ritroverà per celebrare l’81° Anniversario della Liberazione con una manifestazione pubblica promossa dal Comitato “Partecipazione”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione collettiva sui principi della democrazia e della legalità, con uno sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Al centro della giornata anche il ricordo di due figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata: Don Peppe Diana e il giornalista Giancarlo Siani, entrambi vittime della camorra e oggi esempi di coraggio e impegno civile.

Il programma prevede, a partire dalle ore 10:30, la presentazione dell’evento, seguita dalla piantumazione di due alberi in memoria dei due protagonisti, un gesto simbolico che unisce memoria e futuro. A seguire sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico, associativo e religioso, prima della conclusione affidata al sindaco.

La manifestazione si svolgerà presso la piazza di Cassano Caudino e vuole essere non solo una commemorazione, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e il valore della partecipazione attiva.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a condividere un momento di grande significato civile e sociale, nel segno della libertà e della cultura della legalità.