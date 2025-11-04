Roberto Fico: “Sento la responsabilità di queste elezioni, lavoriamo con serietà e spirito di squadra”

NAPOLI – Clima di piena mobilitazione nel campo del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Campania. Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione, ha ribadito il suo impegno totale per il Movimento 5 Stelle e per la coalizione che lo sostiene.

«Sento il peso e la responsabilità di queste elezioni per il Movimento 5 Stelle» ha dichiarato Fico a margine dell’incontro con la lista Avanti Campania tenutosi a Napoli. «Stiamo lavorando pancia a terra, con grande serietà, spirito di sacrificio e collaborazione. La Campania ha dato tanto al Movimento, sia a livello locale che nazionale. È una delle regioni che ne rappresenta le radici e per questo mi assumo pienamente questa responsabilità, cercando di fare il massimo nel rispetto di tutti».

Il candidato ha poi annunciato un tour nelle aree interne della regione insieme a Giuseppe Conte, previsto per giovedì e venerdì. «Sarà un giro importante per dare voce e centralità a tutta la Campania» ha spiegato. «Vogliamo costruire una Napoli policentrica, una città capace di generare sviluppo diffuso, e allo stesso tempo una Campania in cui ogni territorio sia parte integrante del suo futuro. Napoli resta il cuore della regione, ma deve diventare anche un motore di crescita condivisa».

Fico ha concluso sottolineando che la campagna elettorale del Movimento e del centrosinistra sarà improntata alla partecipazione e all’ascolto dei cittadini. «Il nostro obiettivo è valorizzare ogni comunità, ogni area, ogni energia positiva della Campania. Solo così possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, equilibrato e inclusivo».