SANT’Oggi. Oggi 5 novembre si celebrano i santi Elisabetta e Zaccaria e …

5 novembre: santa Trofimena, 5 novembre: santa Trofimena, santa d’origine siciliana, di Patti (Messina) omologa di santa Febronia, che si venera a Minori (Salerno) in Costiera Amalfitana. L’agiografia è piuttosto contorta, la leggenda vuole che fu martirizzata ancora fanciulla, intorno ai 12-13 anni per mano dello stesso padre, poiché desiderosa di battezzarsi e di abbracciare la fede cristiana, si racconta di una visione di un angelo che le annuncia la consacrazione a Cristo e l’imminente martirio, e contraria alle nozze con il prescelto indicato dalla famiglia. Il corpo fu affidato alla custodia di un urna e gettato in mare, le correnti la spinsero sino alle coste salernitane e precisamente a Minori. L’urna ritrovata dalla popolazione minorese fu fatta trasportare da una coppia di giovenche, ma arrivati al punto dove attualmente sorge la chiesa a lei dedicata, gli animali non vollero assolutamente proseguire, pertanto i minoresi interpretarono ciò come il segnale divino della scelta del luogo ove erigere la suddetta chiesa. Le vicende storiche della cittadina sono legate al culto e alla venerazione per la santa Trofimena di cui, per più di un millennio, ha conservato gelosamente le reliquie. Di tali reliquie si ha notizia storica sin dagli anni 838-839 d.C., secondo quanto riporta una cronaca anonima che narra del trafugamento e delle varie traslazioni subite dai resti della santa per opera dei Longobardi del principe Sicardo di Benevento. Tre sono le feste che si celebrano un suo onore nel corso dell’anno: 5 novembre, 27 novembre, 13 luglio. Il 5 novembre si festeggia anche l’onomastico e si fa risalire questa festa alla data del ritrovamento delle spoglie sella santa sulla spiaggia di Minori. Il 27 novembre si festeggia il rinvenimento dell’urna, che era stata nascosta per evitare ulteriori saccheggi da parte dei Longobardi. Il 13 luglio, che è diventata nel corso degli anni la festa probabilmente più importante in quanto cade nel periodo estivo, è attribuito alla santa un miracolo. Minori sta per essere attaccata dalle imbarcazioni dei predoni arabi, e quindi infedeli, del Barbarossa. La popolazione allora invoca l’aiuto della santa che in una bellissima giornata estiva fa scatenare una tremenda tempesta che sbaraglia le imbarcazioni dei predoni mussulmani. Tale miracolo è riconducibile ai reali saccheggi subiti dalle varie città della Repubblica Amalfitana per mezzo di vari predoni corsari; patrona di Minori.

5 novembre: Servo di Dio Giorgio La Pira, nacque il 9 gennaio 1904 a Pozzallo (Ragusa), primogenito di una famiglia di umili condizioni sociali. A 10 anni va da uno zio commerciante a Messina, per proseguire gli studi. Diplomatosi in ragioneria nel 1921, mentre nel 1922 consegue la maturità classica; Giorgio viene convinto dal suo professore di italiano a proseguire gli studi in giurisprudenza. Nel 1924, durante la messa di Pasqua succede qualcosa che lo porta a consacrare la sua vita a Dio. È il giorno che lui indica come della sua conversione. Giorgio decide di consacrarsi a Dio, ma il suo desiderio però è di svolgere il suo apostolato nella società. Il desiderio di consacrazione che sarà appagato divenendo terziario domenicano già nel 1925, a Messina, assumendo il nome di fra Raimondo. La Pira arriva a Firenze nel 1926, seguendo il relatore della sua tesi in storia del Diritto Romano. Viene per laurearsi e ci rimarrà tutta la vita, è un amore a prima vista. A Firenze La Pira studia, insegna, partecipa alle attività caritative della San Vincenzo de’ Paoli. Nel frattempo, rinnova l’adesione al Terz’ordine Domenicano e sceglie come abitazione una cella nel convento di San Marco. Il desiderio di consacrarsi a Dio lo porta anche ad essere tra i fondatori, nel 1928, dell’Istituto dei Missionari della Regalità di Cristo, voluto da padre Agostino Gemelli, un istituto secolare, che opera nell’ambito dell’ordine francescano, presso il quale prenderà i voti di povertà, obbedienza, castità. L’anno dopo divenne professore supplente di Diritto Romano all’Università di Firenze e nel 1934 diventa ordinario. Fonda la “Messa di San Procolo”, per l’assistenza materiale e spirituale dei poveri. Nel 1939 fonda la rivista “Principi”, sulle cui pagine difende in maniera coraggiosa il valore della persona umana e la libertà e che viene soppressa dal regime fascista. Nel periodo delle persecuzioni razziali si dedica anche ad aiutare famiglie di ebrei a nascondersi nei conventi. Quando la città è occupata dai nazisti, nel 1943, La Pira, ricercato, si rifugia a Fonterutoli, poi a Roma, in casa di monsignor Giovambattista Montini, futuro papa Paolo VI. In questo periodo tiene corsi di dottrina sociale all’università Lateranense nei quali La Pira sottolinea l’urgenza, per i laici cristiani, di passare dalla preghiera all’impegno sociale. Quando torna a Firenze dopo la Liberazione, nel 1944, La Pira è uno degli esponenti più preparati del movimento cattolico italiano. Il 2 giugno del 1946, viene eletto a far parte dell’Assemblea Costituente. All’interno della Costituente, La Pira fece parte della prima sottocommissione, quella che scrisse i “Principi fondamentali”. Nel 1948 viene eletto alla Camera dei Deputati. Alcide De Gasperi lo chiama come sottosegretario al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale nel suo quinto governo. Il 6 luglio 1951 è eletto sindaco di Firenze. Gli ultimi anni della sua vita, La Pira li trascorre tra i giovani, ospite dell’Opera per la Gioventù. Dopo il 1965, pur non essendo più sindaco di Firenze, La Pira viene invitato a tenere discorsi e conferenze in tutto il mondo, si impegna attivamente per la pace e il disarmo e si adopera all’interno della Chiesa per il dialogo ecumenico e la responsabilizzazione del laicato. Il “sindaco santo” morì il 5 novembre 1977.