Meteo Irpinia, mercoledì 5 novembre 2025: giornata stabile e soleggiata su tutta la provincia

Situazione meteorologica all’insegna della stabilità in Irpinia. Le previsioni per oggi, mercoledì 5 novembre 2025, indicano cielo sereno per l’intero arco della giornata, con assenza di precipitazioni e ottima visibilità in gran parte del territorio.
Le temperature minime risultano in leggera diminuzione, specie nelle valli e nelle zone interne dove si registrano valori tipicamente autunnali, mentre le massime faranno segnare un lieve rialzo, regalando un clima gradevole nelle ore centrali della giornata.
I venti spireranno dai quadranti nord-orientali, deboli o a tratti moderati, contribuendo a mantenere l’aria limpida e asciutta.
Nel complesso, una giornata tranquilla e dal sapore quasi tardo autunnale, ideale per attività all’aperto e spostamenti senza particolari disagi. Le condizioni meteo resteranno stabili anche nelle prossime ore, con un lento calo termico previsto soltanto nelle ore serali.