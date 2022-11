Rivoluzione in casa Mediaset: ecco come cambiano i palinsesti

Pier Silvio Berlusconi ha da poco annunciato che ci saranno tante novità per quanto riguardo il palinsesto dei programmi televisivi Mediaset. Verranno introdotti infatti nuovi programmi e, altri che ormai da anni andavano regolarmente in onda, verranno cancellati.

Da pochi giorni, infatti Mediaset ha confermato tutti gli show televisivi che andranno in onda e quelli che invece verranno cancellati e non saranno più visibili a partire dal 2023.

L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha quindi svelato le numerose sorprese tramite una conferenza stampa con presenti tantissimi giornalisti. Nelle prossime righe andremo a vedere quali sono stati questi cambiamenti radicali e a quali programmi dovremo, purtroppo, dire addio.

Le novità televisive di Mediaset annunciate da Pier Silvio Berlusconi in conferenza stampa

Nella giornata di Mercoledì 9 Novembre 2022, Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di tutti i canali Mediaset è intervenuto con una conferenza stampa per annunciare tutti gli sviluppi legati ai programmi televisivi italiani delle sue reti. Uno dei più grandi cambiamenti riguarda l’edizione VIP del Grande Fratello.

La serie, infatti, visto l’enorme riscontro mediatico che sta avendo, verrà estesa. Andrà in onda in TV sempre su Canale 5 a partire da questo autunno e durerà fino alla primavera del 2023.

Tutti i programmi continueranno ad essere sempre visibili anche sull’applicazione e sul sito Mediaset Extra. Così da non perdersi mai nemmeno un episodio.

Cambio di programma per il GF Vip che viene allungato sempre su Canale 5

Riguardo al GF vip ci sarà una grande novità, che probabilmente sconvolgerà gli amanti del programma. A partire dalla settimana prossima, infatti andrà in onda una sola puntata settimanale e non più due, come è stato fino ad adesso.

Questa decisione è stata presa perché Mediaset farà vedere i mondiali di calcio in Qatar che avranno inizio il 20 Novembre e termineranno il 18 Dicembre. A partire dall’anno nuovo, già da gennaio dovrebbero tornare in onda due puntate settimanali.

Su Mediaset Extra, un canale totalmente free, è possibile continuare a vedere tutti partecipanti della casa del grande fratello vip tutti i giorni dalle 9:00 alle 6:00 del mattino successivo.

L’Isola dei Famosi, La talpa, Michelle Hunziker impossible, Pio e Amedeo e tanto altro ancora

Non ci sono stati dei grandi cambiamenti soltanto per quanto riguarda il Grande Fratello vip, ma anche per tutti gli altri programmi. In primis la prima novità tocca all’Isola dei Famosi, che come preannunciato tornerà finalmente durante la primavera 2023. Il grande cambiamento sembra arrivare in fase di conduzione. Infatti, è possibile che Ilary Blasi, storica conduttrice del programma, non sia convinta al 100% di rimanere al comando del famoso reality.

Un grande ritorno in casa Mediaset, dopo un anno di stop, infatti tornerà Temptation Island, che andrà in ondo la prossima estate.

Dopo il continuo e grande successo, è stato confermato per la gioia di tutti i fan, lo show di Pio e Amedeo.

Un’altra grande conferma è stato il programma condotto da Michelle Hunziker, che si chiama Michelle Impossible.

Durante la conferenza stampa, il figlio di Silvio Berlusconi, ha anche annunciato a sorpresa due serate evento che vedranno come ospite il volo.

Lo storico reality show La Talpa, dopo essere tornato in onda a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione è stato rimandato al prossimo autunno. Per quanto riguarda Barbara D’Urso, una delle conduttrici più conosciuti e popolari del mondo Mediaset, non sono state aggiunte novità. La conduttrice, infatti dovrebbe rimanere a capo di Pomeriggio 5, come ormai fa da anni.

Queste sono state le principali novità che Pier Silvio Berlusconi ci ha riservato sul futuro di Mediaset.

Fonte: Baritalianews.it