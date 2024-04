Risanamento di edifici in muratura, giornata di studio per gli architetti irpini

Mercogliano. Si terrà martedì 16 aprile alle ore 14.30 presso il Grand Hotel Irpinia, in via Rivarano, l’evento formativo “Risanamento di edifici in muratura: prodotti e sistemi per il consolidamento, la deumidificazione, la protezione e la decorazione” patrocinato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino in collaborazione con il Collegio dei Geometri e organizzato dal Gruppo Mapei. Interverranno gli specialisti Stefano Donato, che illustrerà le soluzioni Mapei per il restauro degli edifici in muratura e Luca Russo, sul tema: la tecnologia nel colore, sistemi integrativi di protezione, decorazione e sanificazione.

L’Ordine degli Architetti e P.P.C. della Provincia di Avellino – dichiara il consigliere Vincenzo D’Amato – è ben lieto di patrocinare il seminario dell’Azienda leader mondiale MAPEI, vertente il “Risanamento degli edifici in muratura”, argomento di estrema attualità verso il recupero del costruito e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, intrinsecamente legato al mondo dei bonus fiscali in essere. Il discorso intrapreso con la MAPEI continuerà in futuro con nuovi seminari su altre tematiche.