Rifiuti in Provincia di Avellino, Casa Riformista chiede chiarezza e responsabilità istituzionale: “Rispettare le indicazioni della Corte dei Conti”

Avellino. Mercoledì 23 aprile, i consiglieri provinciali e i sindaci che aderiscono a Casa Riformista hanno partecipato, presso il Centro Direzionale Collina Liguorini, all’incontro promosso dall’Ente d’Ambito sulla gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. Al centro dell’appuntamento l’esame delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sul percorso di acquisizione delle quote di Irpinia Ambiente intrapreso dal Comune di Salza Irpina. Durante l’incontro, il presidente dell’Ente d’Ambito ha illustrato le criticità emerse nel documento della Corte dei Conti, sottolineando la necessità, da parte dell’ente provinciale, di produrre gli atti richiesti per consentire ai comuni di perfezionare l’acquisizione. I consiglieri provinciali di Casa Riformista hanno ritenuto doveroso, sotto il profilo istituzionale, partecipare a questo confronto preliminare per approfondire il contenuto del parere della Corte e per ascoltare l’opinione dei sindaci del territorio, al fine di contribuire a trovare una soluzione condivisa e sostenibile. Ed è per tali ragioni che non hanno preso parte alla seduta del Consiglio provinciale convocata successivamente all’importante tavolo promosso dall’Ente d’Ambito. A tal proposito, già nella conferenza dei capigruppo, Fausto Picone aveva evidenziato l’opportunità di rinviare la seduta del Consiglio provinciale per consentire la partecipazione all’assemblea dell’EDA, ritenendo prioritario il confronto tra le istituzioni coinvolte. Infatti, al termine dei lavori, lo stesso Picone ha dichiarato:

“L’incontro è stato proficuo ed è servito a determinare un quadro più chiaro da cui emerge la certezza del modello di gestione di carattere pubblico e la necessità, in capo alla Provincia, di produrre i documenti mancanti e di rispettare le azioni indicate dalla Corte dei Conti, per consentire ai Comuni di procedere all’acquisto delle quote”.

Il gruppo consiliare di Casa Riformista porterà ora in Consiglio provinciale gli esiti della riunione, con l’obiettivo di contribuire a una soluzione rapida e positiva, nell’interesse della Provincia di Avellino, degli enti locali, delle comunità coinvolte e dei lavoratori di Irpinia Ambiente.