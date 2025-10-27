Regionali, sotto esame la lista “Roberto Fico Presidente” in Irpinia: il Tar Campania deciderà il 31 ottobre

È finita sotto la lente del Tar Campania la lista “Roberto Fico Presidente” nella circoscrizione irpina. I quattro candidati indicati dal movimento sono infatti sub iudice a causa di un presunto vizio formale legato al numero delle sottoscrizioni presentate a sostegno della lista.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe stato superato di circa quaranta firme il limite massimo previsto dal regolamento elettorale. La normativa stabilisce che, nelle circoscrizioni provinciali con una popolazione compresa tra 100mila e 500mila abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista debba essere sottoscritta da non meno di 156 e non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati.

L’eccesso di firme, pur trattandosi di un’irregolarità formale, ha comportato l’immediato rinvio della decisione definitiva all’autorità giudiziaria amministrativa. Sarà infatti il Tar Campania, nella seduta fissata per il 31 ottobre, a stabilire se la lista potrà essere ammessa in via definitiva alla competizione elettorale.

Per la circoscrizione irpina, la lista “Roberto Fico Presidente” schiera Maria Laura Amendola, giornalista; Luigi Famiglietti, ex parlamentare del Partito Democratico; Silvana Acierno e Franco Fiordellisi, ex segretario della Cgil irpina.

Il pronunciamento del Tar sarà determinante per chiarire la posizione della compagine politica, che si colloca nell’area progressista e sostiene la candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico alla guida della Regione Campania.

L’esito del ricorso, oltre a definire la validità della lista irpina, potrebbe rappresentare un precedente significativo per altre circoscrizioni campane interessate da verifiche simili sulle sottoscrizioni.